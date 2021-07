Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Hochwasserlage führt zu Einschränkungen auf dem Rhein - Wasserschutzpolizei warnt vor Gefahren!

Rhein (hessenweit) (ots)

Während Hessen bislang weitestgehend glimpflich durch die Unwetter der vergangenen Tage gekommen ist, führt das Hochwasser auf dem Rhein aktuell zu Einschränkungen der Schifffahrt. Die Wasserschutzpolizeiabteilung der Hessischen Bereitschaftspolizei warnt in diesem Zusammenhang auch mit einer erhöhten Gefahrenlage für Wassersportler und Erholungssuchende.

Auf dem Rhein in ganz Hessen gilt seit mehreren Tagen die Hochwassermarke 1. Die damit verbundenen Beschränkungen für die Schifffahrt werden voraussichtlich auch über das gesamte Wochenende gelten.

Für alle Wasserfahrzeuge mit Maschinenantrieb gilt in diesem Fall eine Höchstgeschwindigkeit von 20km/h sowie das Gebot, den Rhein ausschließlich in der Strommitte zu befahren. Weiterhin besteht die Verpflichtung, ein Funkgerät mitzuführen. Für dieses müssen die Bootsführer ein Sprechfunkzeugnis besitzen. Die Wasserschutzpolizei wird die Einhaltung dieser Regelungen am Wochenende verstärkt überprüfen.

Insbesondere Wassersportler und Erholungssuchende an den Uferrandbereichen sollten sich durch das zu erwartende Sommerwetter in den nächsten Tagen nicht zu unbedachten Risiken verleiten lassen.

Das Hochwasser auf dem Rhein verstärkt die bereits gefährliche Strömung des Flusses und nach Überflutungen von Uferbereichen wurde eine Vielzahl von Gegenständen, wie beispielsweise Mülltonnen und auch Baumstämme, in den Rhein gespült, die eine Gefahr darstellen können. Die Wasserschutzpolizei rät aus diesem Grund zu besonders umsichtigen Verhalten in den nächsten Tagen rund um und auf dem Rhein.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell