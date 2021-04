Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim-Kürzell - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Meißenheim (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 18 Uhr, bog eine Opel-Fahrerin von der Kreisstraße 5367, von Kürzell kommend, nach rechts auf die L 75 in Richtung Ichenheim ein. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte, von links kommende, Renault-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Unfallverursacherin schwer verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht und stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt, Schaden 8000 EUR. Bei der Unfallverursacherin wurde deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt, was durchaus zur Unfallursache beigetragen haben könnte. Eine Blutprobe zur weiteren Untersuchung wurde erhoben. Die L 75 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 20:45 Uhr gesperrt.

