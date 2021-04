Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unglaublich

Gernsbach (ots)

Durch seine rasante Fahrweise fiel ein Mercedes-Fahrer am Mittwoch gegen 20.45 Uhr einer Streife des Verkehrsdienstes Baden-Baden in der Gottlieb-Klumpp-Straße auf. Auf Anhaltesignale der Beamten reagierte der 20-Jährige Lenker mit einer weiteren Beschleunigung seines Gefährts in Richtung Gaggenau. Im Bereich einer Tankstelle am Stadtausgang zeigte die dortige Lichtzeichenanlage für den jungen Mann rot. Nachdem ein bei Grün in die Kreuzung einfahrender Pkw-Lenker sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste, um einen Zusammenstoß mit dem heranfahrenden Mercedes zu verhindern, setzte der 20-Jährige seine Flucht über das Tankstellengelände fort. Dort überfuhr er Werbetafeln und riss diese dadurch aus der Verankerung. Durch umherfliegende Teile wurde eine 31-Jährige, die gerade ihr Auto betanken wollte, so verletzt, dass sie zur Behandlung ins Krankenhaus musste. Eine weitere Frau konnte mutmaßlich nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision mit dem Mercedes verhindern. Der Verkehrsrowdy konnte nach einer weiteren Verfolgungsfahrt, die über die B462 bis Hörden und über die Schwarzwaldstraße wieder zurück nach Gernsbach führte, im Bereich eines Supermarktes angehalten und kontrolliert werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Der Führerschein wurde einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 16.000 Euro. Darüber hinaus musste die Fahrbahn der B462, da der Mercedes nach dem Unfall im Tankstellengelände Betriebsstoffe verlor, durch eine Fachfirma gereinigt werden. /ag

