Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Verbotswidrige Nutzung der Sportbootschleuse an der Staustufe Krotzenburg

Großkrotzenburg (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021, gg. 21:15 Uhr, wurden der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main drei rücksichtlos fahrende Sportbootfahrer gemeldet, welche bei ihrer weiteren Fahrt noch verbotswidrig die gesperrte Sportbootschleuse benutzten. Durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main wurden schließlich die Sportbootschleusen Krotzenburg und Klein-Ostheim außer Betrieb gesetzt, so dass die 3 Sportbootfahrer nicht mehr auf dem Wasserweg entkommen konnten. Mit der Unterstützung von Beamten der Polizeistationen Seligenstadt und Groß-Auheim von Land aus, konnte ein Sportbootfahrer an der Kahlmündung angetroffen und kontrolliert werden. In Folge dessen konnten auch die anderen beiden Sportbootfahrer ermittelt werden.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell