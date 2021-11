Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Kiosk in der Oststadt ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bisher unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 22:45 Uhr abends und 08:10 Uhr morgens, in einen Kiosk in der Luisenstraße ein.

Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zutritt in das Geschäft. Anschließend entwendeten sie Bargeld, Tabakwaren, Alkoholika und Nahrungsmittel.

Der Schaden wurde mit einer mittleren vierstelligen Summe beziffert.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

