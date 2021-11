Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unfallflucht in Eimsen

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein 34-jähriger Alfelder hatte am Mittwochnachmittag, 10.11.2021, zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr, seinen PKW Tesla, in Eimsen Hauptstraße, in Höhe des Hauses Nr. 53, am Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren in Richtung Alfeld mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten PKW gestoßen sein. Am der hinteren linken Fahrzeugseite war ein frischer Unfallschaden in Höhe von ca. 4.500,- Euro. Der Verursacher hat sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160, zu wenden./tsc

