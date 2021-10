Polizei Hagen

POL-HA: Motorrad fährt auf Auto auf - Beifahrerin leicht verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Eilper Straße fuhr ein 18-Jähriger am Montag (04.10.2021) um 15.20 Uhr mit seiner Kawasaki auf einen Jaguar auf. Dabei verletzte sich eine 88-jährige Beifahrerin leicht. Der Hagener war mit dem Motorrad in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit der Kombilimousine einer 60-Jährigen im "Stop and Go"-Verkehr zusammenstieß. Ihre 88-jährige Beifahrerin wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. (arn)

