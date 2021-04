Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinkraftrad aus dem Hof gestohlen - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Hofanwesen in Reilingen ein Kleinkraftrad. Der Geschädigte wurde gegen 2.20 Uhr durch ein lautes Geräusch im Hof seines Wohnanwesens in der Goethestraße aufgeschreckt. Als er aus dem Fenster blickte, bemerkte er, dass sein hellblaues Kleinkraftrad verschwunden war. Er suchte daraufhin die nähere Umgebung ab, ohne jedoch sein Kraftrad auffinden zu können.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Kleinkraftrad der Marke Simson, Modell Schwalbe in der Farbe hellblau. Es befindet sich in schlechtem Zustand, hatte einen defekten Reifen und der Zündschlüssel fehlt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell