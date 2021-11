Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Exhibitionist zeigt sich am Haltepunkt Solebad

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Morgen, gegen 07:25 Uhr, kam es an der Haltestelle der Nord-West-Bahn am Solebad zu einer exhibitionistischen Handlung.

Zum o. g. Zeitpunkt stieg eine 31jährige Bad Salzdetfurtherin aus der Nord-West-Bahn aus, als sie eine männliche Person bemerkte, die ihr aus Rtg. Parkplatz Solebad entgegen kam.

Der Bad Salzdetfurtherin kam die Person sofort merkwürdig vor, so dass sie ihren Gang bereits beschleunigte.

Als sie sich noch einmal zur Person umdrehte hatte diese ihren Mantel bereits vollständig geöffnet und ihr seinen unbekleideten Intimbereich entgegen gestreckt.

Das Opfer flüchtete daraufhin in die Salinenstraße.

Der Täter folgte ihr nicht. Derzeit ist davon auszugehen, dass dieser mit einem abgestellten Pkw vom Parkplatz Solebad flüchtete.

Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos.

Der Täter konnte von der Geschädigten nachfolgend beschrieben werden:

- männliche Person - ca. 50-60 Jahre alt - bekleidet mit einem grauen Mantel (bis zu den Knien)

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell