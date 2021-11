Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbruch in Wohnhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (fer) Am Samstag, den 13.11.2021 kam es zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Gerberweg in Nordstemmen. Neben dem Schaden am Haus wurden auch Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden.

