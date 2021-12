Polizei Hagen

POL-HA: Mann tritt Wohnungstür ein und schlägt Bekannte

Hagen-Haspe (ots)

In Haspe trat ein 36-Jähriger in den frühen Mittwochmorgenstunden (08.12.2021) erst die Wohnungstür einer Freundin ein und verletzte sie anschließend leicht. In der Nacht hatte der Mann so oft gegen die Tür getreten, bis diese stark beschädigt aufsprang. Der Hagener betrat daraufhin die Wohnung und schlug der 52-jährigen Bewohnerin im Verlauf eines Streits mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf. Die Hagenerin verließ ihr Zuhause daraufhin aus Angst und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf den augenscheinlich alkoholisierten Mann. Er erhielt nach der Sachverhaltsaufnahme eine Platzverwies, den er jedoch mehrfach ignorierte. Die Polizisten nahmen den 36-Jährigen deshalb in Gewahrsam. Er erhielt darüber hinaus eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (arn)

