POL-BOR: Rhede - Geld mit Microsoft-Masche ergaunert

Rhede (ots)

Betrüger haben einen Mann in Rhede um mehrere tausend Euro gebracht. Die Täter waren mit der Microsoft-Masche an das Betrugsopfer herangetreten: Ein Unbekannter hatte am Samstag angerufen und auf Englisch behauptet, Mitarbeiter der Firma Microsoft zu sein. Die Computer des Rheders seien durch Trojaner gefährdet. Dem Betrüger gelang es, auf den Rechner des Mannes zuzugreifen. Der Geschädigte erhielt schließlich mehrere Transaktionsnummern (TAN). Diese sollten angeblich dazu dienen, den Trojaner endgültig zu entfernen. Tatsächlich erfolgten dadurch jedoch Überweisungen von zwei Bankkonten des Mannes.

Das Geschehen stellt leider keinen Einzelfall dar. Die Microsoft-Masche zählt zu den vielen Methoden, mit denen Betrüger telefonisch und online an das Geld ihrer Opfer kommen wollen. Mitarbeiter von Microsoft melden sich nicht telefonisch bei Verbrauchern! Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich nicht auf ein Gespräch mit den geschickt agierenden Tätern einlassen. Weiter Informationen gibt es unter anderem unter www.polizei-beratung.de.

