Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Spielhalle in Vorhalle - Zeugen gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Nacht von Dienstag (07.12.2021) auf Mittwoch forderte ein bislang unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers von der Mitarbeiterin einer Spielhalle in Vorhalle die Herausgabe der Tageseinnahmen. Gegen 01.00 Uhr betrat der Unbekannte die Spielhalle in der Weststraße und sprach die 62-jährige Mitarbeiterin an. Er holte ein Messer aus seiner Jackentasche hervor, drängte die Frau in Richtung des Kassenbereiches und teilte ihr mit, dass es dies ein Überfall sei und er das Geld aus der Kasse haben wolle. Sie händigte dem Täter die Tageseinnahmen aus. Dabei handelte es sich um einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Die 62-jährige Mitarbeiterin blieb unverletzt. Den Beamten sagte sie, dass der Täter zwischen 170 cm und 175 cm groß und circa 30 - 40 Jahre alt war. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Er trug außerdem einen Mund-Nasen-Schutz. Bei dem Messer handelte es sich nach Angaben der Mitarbeiterin um ein circa 30 cm langes Küchenmesser mit einer Keramikklinge. Die Tatbeute verstaute der Räuber in einer hellen Jutetasche mit grünem Emblem. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Raubes ein. Weitere Ermittlungen hat die Kriminalpolizei bereits aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

