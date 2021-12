Polizei Hagen

POL-HA: Vorfahrt missachtet und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis - Verkehrsunfall in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

In der Innenstadt kam es am Dienstagnachmittag (07.12.2021) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Autofahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger Plettenberger mit seinem weißen VW die Bahnhofstraße aus Richtung der Hindenburgstraße kommend in Fahrtrichtung Neumarktstraße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 31-jähriger Hagener mit seinem blauen Opel die Grabenstraße von der Körnerstraße aus kommend. Als er die Kreuzung zur Bahnhofstraße passieren und weiter die Grabenstraße entlang fahren wollte, übersah der 31-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache den von rechts kommenden VW des Plettenbergers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeugführer unverletzt blieben. Während der Unfallaufnahme teilte der Hagener den Polizeibeamten mit, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. (sen)

