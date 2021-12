Polizei Hagen

POL-HA: 44-Jähriger Hagener greift 19-Jährigen mit Schlagstock an und versteckt sich vor der Polizei

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.12.2021) griff ein 44-jähriger Mann in Wehringhausen einen 19-Jährigen mit einem Schlagstock an, floh daraufhin und konnte von dem Angegriffenen verfolgt werden. Gegen 13.30 Uhr verließ der 19-jährige Hagener sein Wohnhaus in der Augustastraße. Er sagte den Beamten, dass er im Bereich der Gebäuderückseite auf den 44-Jährigen traf und ihn ansprach, da er den Mann nicht kannte. Daraufhin entstand eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern in dessen Verlauf der 44-Jährige einen Schlagstock zog. Damit versuchte er einmal, sein Gegenüber zu schlagen. Der Hagener konnte jedoch ausweichen. Als der Angreifer anschließend in Richtung der Wehringhauser Straße flüchtete, konnte der 19-Jährige ihn verfolgen und die Polizei hinzuziehen. Die Beamten trafen den Mann auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung in der Wehringhauser Straße an. Dort schien er sich vor ihnen verstecken zu wollen. Bei einer Durchsuchung fanden sie den Teleskopschlagstock und außerdem noch Betäubungsmittel auf. Sie leiteten Strafverfahren wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Besitzes von Betäubungsmitteln gegen ihn ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

