Polizei Düren

POL-DN: Beim Linksabbiegen zusammengestoßen

Jülich (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall, als ein Linksabbieger ein entgegenkommendes Fahrzeug zu spät bemerkte. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 10:50 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Auto die Römerstraße in Richtung Stetternich. An der Kreuzung zur Wiesen-, beziehungsweise Brunnenstraße wollte sie ihre Fahrt geradeaus auf der Römerstraße fortsetzen. Die Ampel zeigte Grün. Zur gleichen Zeit näherte sich aus Richtung Stetternich kommend ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Titz der Kreuzung. Der junge Mann beabsichtigte, nach links in die Wiesenstraße einzubiegen. Vor ihm bog gerade ein weiteres Fahrzeug ab, der Mann schloss sich an und setzte zum Abbiegen an. Dabei registrierte er die entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Frau in ihrem Pkw zu spät. Beide Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der abbiegende Fahrer und der Beifahrer der Frau aus Jülich leicht verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 7500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell