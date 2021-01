Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung Polizeiinspektion Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Fernthal- Sachbeschädigung an Pkw In der Nacht von Freitag den 29.01.21 auf Samstag den 30.01.2021 kam es in Fernthal in der Funkenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem in der Funkenstraße geparkten Pkw. Bis dato noch unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, EMail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Fernthal- Körperverletzung In der Nacht von Samstag den 30.01.2021 auf Sonntag den 31.01.2021 wurde der Polizei Straßenhaus eine Schlägerei in der Funkenstraße in Fernthal gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich die Situation beruhigt. Dem 27-jährigen alkoholisierten Beschuldigten aus der VG Asbach wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm musste ein Platzverweis erteilt werden. Der 19-jährige Geschädigte, ebenso aus der VG Asbach, wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell