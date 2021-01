Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Neuwied vom 29.-31.01.2021: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Rodenbach; Räuberischer Diebstahl in Neuwied

Neuwied (ots)

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Rodenbach: Am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr fuhr der 19 jährige Fahrzeugführer die Niederbieberer Straße von Segendorf Richtung Rodenbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW und schlug in ein angrenzendes Firmengebäude ein. Danach räumte der spätere Beschuldigte noch Unfallteile in seinen PKW und entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, kam aber nur noch bis zu einem angrenzenden Parkplatz. Vermutlich plagte ihn sein schlechtes Gewissen, sodass er dann doch die Polizei rief. Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem PKW und vor allem am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 19 Jährige alkoholisiert war. Nun erwarten ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr in Verbindung mit einer Unfallflucht. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

Räuberischer Diebstahl in Neuwied: Am Samstagnachmittag meldeten Mitarbeiter des REWE Centers in Neuwied einen renitenten Ladendieb. Der 37 jährige Dieb versuchte dem Ladendetektiv einen Schlag zu versetzen um sich aus dessen Griff zu lösen und zu flüchten, was ihm aber misslang. Die Polizei konnte den amtsbekannten Beschuldigten mit verschiedenem Diebesgut feststellen und festnehmen. Die weitere Durchsuchung führte zum Auffinden von geringen Mengen Marihuana und Amphetamin. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

