POL-DN: Gartenhaus angezündet

Niederzier (ots)

Am Morgen des 08.07.2021 brannte eine Gartenlaube auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Oberzier. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Um 07:30 Uhr öffnete der Bewohner eines Hauses in der Straße "Am Sophienhof" wie jeden Morgen die Türen seines Gartenschuppens, als ihm plötzlich ein beißender Brandgeruch in die Nase stieg. Als er auch Rauch vom hinteren Teil der Laube aufsteigen sah, verständigte er die Feuerwehr. Diese löschte den Schwelbrand zügig. Das Gartenhaus befindet sich am hinteren Teil des Grundstücks und grenzt, durch einen Zaun getrennt, direkt an einen Fuß- und Radweg, der parallel zur Straße "Am Sophienhof" verläuft. Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass das Feuer mutwillig aus Richtung des Fußgängerweges gelegt wurde.

Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandorts gemacht haben, werden gebeten, den zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-8515 zu kontaktieren. Die Leitstelle ist unter der Nummer 02421 949-6425 erreichbar.

