POL-DN: Im Kreisverkehr übersehen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorradfahrer

Nörvenich (ots)

Am Mittwoch kam es bei Pingsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Gegen 09:45 Uhr befuhr ein 33-Jähriger die L263 von Lechenich aus kommend in Richtung des Kreisverkehrs, der die L263 mit der K54 sowie der L51 verbindet. An der Mündung ließ er einen Pkw-Fahrer passieren und fuhr dann in den Kreisel ein. Dabei nahm er einen 72 Jahre alten Motorradfahrer zu spät wahr, der von der L51 aus kommend bereits in den Kreisverkehr eingefahren war und vorhatte, diesen in Richtung Nörvenich wieder zu verlassen.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer aus Weilerswist stürzte und sich verletzte. Rettungskräfte brachten den Mann mittels RTW in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 3500 Euro.

