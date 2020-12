Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Gastronomiebetrieb (Pizza Works Vettelschoß)

VettelschoßVettelschoß (ots)

Am Mittwoch, den 02.12.2020, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in den Gastronomiebetrieb New Pizza Works in Vettelschoß, Willscheider Weg 15. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Inneren der Räumlichkeiten, indem sie eine Betonplatte gegen eine Glasscheibe warfen und diese dabei zu Bruch ging. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine Geldkassette mit geringem Inhalt. Täterhinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

