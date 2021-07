Polizei Düren

POL-DN: Fünfter Alleinunfall auf der Panoramastraße: Motorradfahrer kommt stationär ins Krankenhaus

Vossenack (ots)

Ein junger Mann stürzte am Mittwoch mit seinem Motorrad auf der Panoramastraße zwischen Vossenack und Schmidt. Aufgrund seiner Verletzungen muss er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Immer wieder kommt es auf der L218, der sogenannten Panoramastraße, zu Alleinunfällen von Motorradfahrern. In diesem Jahr verzeichnete die Polizei Düren bereits fünf Unfälle dieser Art auf der in der Motorrad-Szene beliebten Strecke. In den meisten Fällen sind es junge Männer, die die scharfen Kurven unter- oder ihr Können überschätzen.

Am gestrigen Mittwoch befuhr ein 20-Jähriger aus Übach-Palenberg die L218 von Vossenack in Richtung Schmidt. Gegen 11:45 Uhr geriet er in einer Rechtskurve in Schräglage und verletzte sich dabei am Bein. Er hielt an, konnte das Krad aufgrund seiner Verletzung jedoch nicht halten und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Der junge Mann verständigte selbst den Notruf und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell