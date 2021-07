Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrende bei Unfällen verletzt

Langerwehe / Düren (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden ein achtjähriger Radfahrer und eine 34-jährige Radfahrerin bei Unfällen leicht verletzt.

Auf der Kreuzstraße in Düren kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Unfall, als ein parkender Autofahrer die Tür seines Wagens öffnete, obwohl sich von hinten ein Radfahrer nährte. Der 38 Jahre alte Autofahrer aus Düren hatte zwar den vorranfahrenden Vater eines Jungen im Rückspiegel gesehen und den Radfahrer passieren lassen, den hinter ihm fahrenden Achtjährigen nahm er jedoch nicht wahr, sodass dieser mit der geöffneten Autotür zusammenstieß. Der Junge aus Düren wurde bei dem Sturz leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht nötig. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Gegen 13:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Echtzer Straße/ Herrengarten in Langerwehe ebenfalls ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. In diesem Fall hatte eine Radfahrerin, die auf der Straße "Herrengarten" in Richtung Echtzer Straße unterwegs war, die Vorfahrt an der Kreuzung missachtet. So kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Pkw einer 49-Jährigen aus Eschweiler, die auf der Echtzer Straße fuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde wegen leichter Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell