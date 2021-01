Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Glaswurf auf Grundstück +++ Neuharlingersiel - Zelte auf Campingplatz beschädigt

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Glaswurf auf Grundstück

In der Nacht zu Mittwoch ist zum wiederholten Male ein Grundstück im Leepenser Weg in Wittmund angegangen worden. Gegen 2.30 Uhr warf ein bislang Unbekannter ein leeres Glas auf die Einfahrt des Grundstücks. Der Bewohner des Hauses wurde durch das Zerbersten wach und hielt umgehend Nachschau. Einen Täter konnte er jedoch nicht antreffen. In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu gleichgelagerten Taten an der Örtlichkeit. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können oder verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Neuharlingersiel - Zelte auf Campingplatz beschädigt

Auf dem Campingplatz Alt Addehausen in Neuharlingersiel hat es in den vergangenen Tagen eine Serie von Sachbeschädigungen gegeben. Es wurden mehrere Vorzelte an Wohnwagen und Wohnmobilen mit einem spitzen Gegenstand aufgeschlitzt. Sechs Straftaten sind der Polizei in dem Zusammenhang bislang bekannt. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Freitag, 01.01.2021, und Montag, 04.01.2021. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04971 926500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell