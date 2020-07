Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Dahlhauser Straße abwärts in Richtung Bochumer Straße. Vermutlich aufgrund einer gelösten Schraube, verdrehte sich das Lenkrad des Rades und er verlor die Kontrolle und stürzte. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen, er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

