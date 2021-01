POL-AUR: Südbrookmerland - Quad-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Quad-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Quad-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Eine Unfallflucht ereignete sich bereits am 20.12.2020 in Südbrookmerland in der Straße Zum Stauwerk. Ein Quad-Fahrer war dort nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 10.15 Uhr in Richtung Am Abelitzkanal unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er landete mit dem Quad im Ringkanal und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das zerstörte Quad (Modell HB-ATV 125) ließ der Verursacher zurück. Der Fahrzeugführer oder ein Halter konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

