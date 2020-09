Polizei Mettmann

POL-ME: Papiercontainer wurde in Brand gesetzt - Heiligenhaus - 2009067

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend des 12.09.2020, gegen 20.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus von aufmerksamen Zeugen zu einem brennenden Altpapier-Container auf dem Parkplatz des Immanuel-Kant-Gymnasiums an der Herzogstraße 75 gerufen. Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb des großen Wertstoffcontainers aus Metall zeitnah löschen und damit eine weitere Ausbreitung auf andere Container verhindern. Dennoch entstand an dem unmittelbar betroffenen Container und dessen total zerstörtem Inhalt ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei ist eine Selbstentzündung auszuschließen. Deshalb hat die Polizei weitere Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. Konkrete Hinweise zu einem oder mehreren Tätern liegen bisher noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu den eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in diesem Fall nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell