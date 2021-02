Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nach Ruhestörung verbaler Angriff auf Polizeibeamte

Celle / Altencelle (ots)

Nachdem Beamte der Polizeiinspektion Celle in der Nacht auf Samstag zu einer Ruhestörung in die Horstmanns Koppel in Altencelle gerufen wurden, sind sie unvermittelt durch den alkoholisierten Verursacher beleidigt worden. Der Verursacher zeigte sich uneinsichtig, extrem aggressiv und spuckte in Richtung der eingesetzten Beamten. Der Sachverhalt konnte durch die ebenfalls anwesende Ehefrau des Verursachers beruhigt werden, sodass kein weiteres Handeln erforderlich war. Der 44-jährige Celler wird sich nun wegen Beleidigung verantworten müssen.

