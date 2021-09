Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe stehlen Steuerungselement aus einer Waldrodungsmaschine

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 13.09.2021, 16 Uhr bis Dienstag, 14.09.2021, 07 Uhr in Lichtringhausen ein Steuerungselement aus einer Waldrodungsmaschine. Das Arbeitsgerät war im Bereich der Alten Dorfstraße auf einer forstwirtschaftlichen Fläche abgestellt. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

