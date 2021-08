Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Kerzenleuchters mit Opferstock aus der Banter Kirche (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 01. August 2021, kam es zwischen 12.00 Uhr und 17.50 Uhr in der Banter Kirche zu einem Diebstahl eines schmiedeeisernen Kerzenleuchters mit dazugehörigem Opferstock. Der Kerzenständer wiegt etwa 20 kg und ist sehr sperrig, so dass der Transport anderen Personen hätte auffallen können.

Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Zeugen, die Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge für den Transport geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

