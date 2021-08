Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis in Varel kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 23-Jährige ein

Varel (ots)

Am Montag kontrollierten Beamte gegen 12.05 Uhr in der Wilhelmshavener Straße eine 23-Jährige mit ihrem PKW. Sie konnte bei der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorweisen. Diese war bereits im Juli nach einer Trunkenheitsfahrt in Wilhelmshaven eingezogen worden. Die 23-Jährige erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Schlüssel einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell