POL-WHV: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität in Wilhelmshaven

Am heutigen Dienstag wurden seit dem frühen Morgen aufgrund entsprechender Beschlüsse des Amtsgerichtes Oldenburg, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erlassen wurden, fast 40 Objekte wie Wohnungen, Geschäftsräume, Kellerräume und Gärten allein im Stadtgebiet Wilhelmshaven zeitgleich durchsucht. Zudem wurden in diesem Zusammenhang vier Durchsuchungsbeschlüsse in Neuharlingersiel, in Zetel und in Burscheid (NRW) vollstreckt.

