Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Zeit zwischen 09.20 Uhr und 10.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße.

Ein dort abgestellter Hyundai SUV wurde beim Ausparken im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell