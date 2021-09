Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand einer Trafostation

Attendorn (ots)

Ein technischer Defekt verursachte am 14.09.2021 gegen 14 Uhr den Brand einer Trafostation an der Ihnestraße in Papiermühle. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Die angrenzende Landstraße war während der Löscharbeiten vollständig gesperrt. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell