Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl - Zeugenaufruf

Schmalkalden (ots)

Eine 71-Jährige zeigte Montagabend den Diebstahl ihrer Geldbörse an. Zuvor war sie in einem Lebensmittelmarkt in Schmalkalden einkaufen. Als die Dame ihren Wagen belud, fragte eine ihr unbekannte weibliche Person nach dem Weg zum Krankenhaus. Die Seniorin stand zum Zeitpunkt des Gesprächs mit dem Rücken zum Fahrzeug. Der Einkaufsbeutel inklusive Portmonee befanden sich auf dem Beifahrersitz. Vermutlich nutzte eine weitere Person den Moment der Unachtsamkeit und entwendete den Geldbeutel. Erst zu Hause bemerkte die Seniorin den Diebstahl. In der Geldbörse befanden sich neben 80 Euro Bargeld, zwei EC-Karten, der Personalausweis sowie Fahrzeugpapiere. Ob die Dame, welche nach dem Weg fragte, im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, muss noch ermittelt werden. Sie wurde wie folgt beschrieben: - 30 bis 40 Jahre alt, - schlanke Gestalt, - schulterlanges dunkles Haar. Zudem sprach die Frau gebrochen deutsch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell