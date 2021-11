Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Veilsdorf (ots)

Unbekannte sprühten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen Graffitis an eine Hauswand in der Straße "Schulweg" in Veilsdorf. Mit schwarzer Farbe sprayten sie Hakenkreuzen und einen Schriftzug über eine Größe von 1m x 8m. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Hildburghausen unter der Rufnummer 03685 778-0 aufzunehmen.

