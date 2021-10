Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fenster an Bahnhofsgebäude beschädigt.

Lippe (ots)

Unbekannte zerstörten am Mittwoch gegen 16.00 Uhr ein Fenster am Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße. Die Täter versuchten in das Gebäude zu gelangen, in dem sie ein Fenster einschlugen. Aufgrund der Größe des Loches ist nicht davon auszugehen, dass die Täter dies schafften. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 5, Rufnummer 05222 98180.

