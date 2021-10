POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Lagerhalle misslingt.

Polizei Lippe

Unbekannte gelangten zwischen Donnerstag und Mittwoch auf das Gelände einer Firma in der Herforder Straße. Die Täter versuchten dort in eine Lagerhalle einzudringen, in dem sie zwei Türen und ein Fenster beschädigten. Nachdem der Einbruchsversuch misslang, flüchteten die Täter. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

