Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Varenholz. In Technikraum von Schule eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Technikraum einer Schule in der Varenholzer Straße. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise durch eine Außentür in das Gebäude und brachen anschließend die Tür zum Technikraum auf. Dort verspritzten sie Wasser und beschädigten damit technische Geräte. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen wenden sich mit Hinweisen zum Einbruch bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell