POL-LIP: Lemgo. Wein-Dieb landet im Polizeigewahrsam.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.45 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl aus einer Tankstelle im Bruchweg gemeldet. Ein Mann hatte dort zwei Flaschen Wein gestohlen und war geflüchtet. Kurz darauf konnte der 35-Jährige aus Lemgo im Rahmen einer polizeilichen Fahndung in der Echternstraße mit den zwei Weinflaschen angetroffen werden. Auf das Ansprechen der Beamten reagierte er direkt uneinsichtig und aggressiv. Beim Versuch zu flüchten, schlug der stark alkoholisierte Lemgoer um sich und trat nach den Polizisten. Dabei verletzte er einen der Beamten, so dass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 35-Jährige verbrachte die Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

