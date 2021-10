Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher im Neubau.

Lippe (ots)

Über das Gerüst gelangten Einbrecher in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Waldstraße. Am vergangenen Wochenende stahlen sie bereits verlegte Kupferrohre. Der Schaden beträgt mindestens 8.000 Euro. Beobachtungen dazu nimmt die Kripo in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

