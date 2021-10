Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher wird überrascht.

Lippe (ots)

Weil er am Dienstag merkwürdige Geräusche im Haus vernahm, schaute ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Heerstraße nach. Gegen 16 Uhr war ein Fremder in das Gebäude eingedrungen und suchte in Schubladen nach Diebesgut. Von dem Bewohner gestört, flüchtete der Unbekannte über eine Terrassentür ins Freie. Beute machte der Täter nicht. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

