POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Polizei Lippe lädt zum Kaffee ein.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen übernimmt das Format "Coffee with a cop". Die Idee stammt ursprünglich aus den USA und hat sich dort in wenigen Jahren etabliert. Es bietet Bürgerinnen und Bürgern als auch der Polizei die Möglichkeit, bei einem Kaffee in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Egal ob es eine einfache Frage zu einem Verhalten ist, eine Sorge, ein Berufswunsch, ein Hinweis - Polizei ist für alles ansprechbar. Die Polizei Lippe möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern dieses Angebot ebenfalls unterbreiten und bietet den "Plausch beim Kaffee" am kommenden Dienstag (2. November 2021) in der Zeit von 9.00 - 15.00 Uhr in Detmold an. Unmittelbar am Marktplatz, vor der Touristen-Information, servieren Barista-Experten Kaffeespezialitäten und Kakao in einem historischen Café-Mobil. Den Kaffee spendieren an diesem Tag Beamtinnen und Beamte des Wachdienstes, des Bezirksdienstes sowie der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie auf zwanglose und entspannte Gespräche bei einem Heißgetränk.

