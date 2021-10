Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstähle aus Autos.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen unbekannte Diebe die Seitenscheiben von mindestens drei geparkten Fahrzeugen in der Felix-Fechenbach-Straße ein. Aus einem am Straßenrand geparkten Honda stahlen die Diebe ein iPhone 6 sowie etwas Bargeld. Ebenfalls Bargeld erbeuteten sie aus einem dort abgestellten Opel. Ob die Täter bei einer weiteren Tat gestört wurden, steht nicht fest. Sie schlugen die Seitenscheibe eines VW Sharan ein, der auf einem der Straße angrenzenden Parkplatz abgestellt worden war. Hier wurde allerdings nichts gestohlen. Ihre Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

