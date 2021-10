Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Abermals Betrüger am Telefon.

Lippe (ots)

Erst vergangenen Freitag warnte die Polizei vor betrügerischen Anrufen, in denen es um falsche Gewinnversprechen ging: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5053502.

In den letzten Tagen erreichten uns aufs Neue zahlreiche Meldungen über unterschiedliche Betrugsversuche am Telefon. In einigen Fällen führten die Versuche der Betrüger leider wieder zum Erfolg und sie konnten Opfer um ihre Ersparnisse bringen. In einem Fall gaben sich die Täter als Microsoft-Mitarbeiter aus. Sie behaupteten es würde ein Problem mit dem Computer des Geschädigten geben. Über einen Austausch von Daten wurden 2100 Euro vom Konto des Opfers an ein unbekanntes Konto überwiesen. In einem weiteren Fall gaben sich die Betrüger als falsche Polizeibeamte am Telefon aus und brachten eine 97-jährige Frau dazu, 2500 Euro in bar zu übergeben.

Egal mit welcher Begründung fremde Menschen Sie am Telefon überreden wollen persönliche Daten preiszugeben. Nennen Sie niemals ihre Bankdaten, PIN-Codes oder Kennwörter am Telefon! Polizisten werden Sie niemals bitten, Bargeld oder andere Wertgegenstände auszuhändigen. Seriöse Anbieter, Institutionen oder Behörden werden Sie niemals am Telefon auffordern, Zahlungen zu leisten oder Bargeld abzuheben, das dann übergeben werden soll. Sprechen Sie bitte mit Ihren Angehörigen oder vertrauten Personen, wenn Sie sich unsicher sind!

