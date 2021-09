Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Verkäufer stellt Ladendieb - 37-Jähriger bereits einschlägig in Erscheinung getreten++

Landkreis Osterholz (ots)

Verkäufer stellt Ladendieb - 37-Jähriger bereits einschlägig in Erscheinung getreten Grasberg. Zwei Fernseher und einen Drucker versuchte ein 37-jähriger Mann am Montagmittag aus einem Verbrauchermarkt in Grasberg zu stehlen. Mit dem Diebesgut begab er sich zum Notausgang, wo er jedoch von einem Angestellten des Marktes gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Für die Beamten ist der 37-Jährige längst kein Unbekannter mehr. Wegen ähnlich gelagerter Delikte ist er bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten.

