Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Diebstahl aus Pkw ++ Versuchter Automatenaufbruch ++

Landkreis Osterholz (ots)

Diebstahl aus Pkw

Worpswede. Am Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter aus einem Auto, das auf dem Parkplatz der Friedhofskapelle am Fritz-Overbeck-Weg abgestellt war, eine Handtasche samt Bargeld, Ausweisen, Bankkarten und weiteren Papieren gestohlen. Die Unbekannten schlugen eine Seitenscheibe des Citroen ein hatten so Zugriff auf ihre Beute, mit der sie unerkannt flohen. Die Polizei Osterholz warnt davor, Taschen oder Wertgegenstände in geparkten Autos aufzubewahren, Diebe sehen dies geradezu als Einladung. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Versuchter Automatenaufbruch

Holste/Oldendorf. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag versucht, einen Zigarettenautomaten an der Oldendorfer Landstraße aufzubrechen. Offenbar wurde der Unbekannte von vorbeifahrenden Autofahrern gestört, da er letztlich seine Tat abbrach, ohne Beute zu machen. Mögliche Zeugen, die in der besagten Nacht auf der Oldendorfer Landstraße verdächtige Personen, Fahrräder oder sonstige Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, unter Telefon 04791/3070 Kontakt zur Polizei Osterholz aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell