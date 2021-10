Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Samstagabend brachen bislang Unbekannte zwischen 21.15 und 21.30 Uhr in ein Haus in der Moltkestraße ein. Die Täter gelangten in das Einfamilienhaus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Anschließend flüchteten die Unbekannten vermutlich durch eine Seitentür des Hauses. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

