Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 00.40 Uhr in Bad Salzuflen an der Kreuzung "Am Zubringer / Lockhauser straße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 6 Personen verletzt wurden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein mit 4 jungen Männern im Alter von 18 bis 20 Jahren besetzter Opel Corsa die Lockhauser Straße aus Schötmar kommend in Richtung Aspe. Dabei hatte der aus Vlotho stammende Fahrzeugführer das Licht am Fahrzeug ausgeschaltet. An der Kreuzung "Lockhauser Straße / Am Zubringer" versuchte der Fahrzeugführer nach Zeugenaussagen, bei Rotlicht die Kreuzung ungebremst zu überqueren. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem auf der Straße "Am Zubringer" in Richtung Holzhausen fahrenden VW Golf. Dieser wird in Höhe der Fahrertür getroffen und zur Seite weggeschleudert. In dem VW Golf befinden sich neben dem 20-jährigen Fahrer aus Bad Salzuflen noch eine 29-jährige Frau auf dem Beifahrersitz und ein 20-jähriger Mann auf der Rücksitzbank. Beide stammen ebenfalls aus Bad Salzuflen. Nach der Kollision verlassen alle vier Insassen den Opel und eine der Personen rennt von der Unfallstelle weg. Bei der Unfallaufnahme machen die drei anderen aus Vlotho, Bad Salzuflen und Lage stammenden Insassen keine Angaben dazu, wer den Pkw zur Unfallzeit geführt hat. Da bei allen drei Personen der Verdacht auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum bestand, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft allen dreien Blutproben entnommen. Alle drei werden leichtverletzt in umliegende Kliniken eingeliefert. In dem VW Golf wurden die Beifahrerin schwer und der Fahrer leicht verletzt. Auch sie wurden in Kliniken eingeliefert. Der Mitfahrer auf der Rückbank blieb unverletzt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der flüchtige vierte Insasse aus dem Opel verletzt und sich in hilfloser Lage befinden könnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Hinzuziehung eine MAN-Trailer Hundes eingeleitet. Gegen 08.20 Uhr stellte sich der Flüchtige dann allerdings im Beisein seiner Mutter leichtverletzt auf der Polizeiwache in Bad Salzuflen und gab sich als Fahrzeugführer zu erkennen. Auch gegen ihn wurde die Entnahme von Blutproben angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell