POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (13.07.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend im Kreisverkehr Remishofstraße und Bruderhofstraße ereignet hat, ist ein 47-jähriger Fahrer eines Mountainbikes leicht verletzt worden. Eine 26-jährige Fahrerin eine Opels war gegen 21.15 Uhr auf der Remishofstraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr mit der Bruderhofstraße ein. Hierbei achtete die Frau nicht auf den bevorrechtigten Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei einer folgenden Kollision stürzte der Biker zu Boden und wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand am Opel und dem Mountenbike des Radfahrers Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

